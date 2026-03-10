Continuano a non arrivare buone notizie per il Napoli dal punto di vista dell’infermeria con gli azzurri che dovranno fare a meno di Antonio Vergara per diverso tempo.
Questo il comunicato della società azzurra riguardante le condizioni del centrocampista offensivo: “Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.
Per Antonio Conte arriva un’altra brutta notizia dall’infermeria con il Napoli che perde, di fatto quasi fino al termine del campionato, uno degli uomini più in forma del momento. I tempi di recupero di Vergara dovrebbero aggirarsi tra le 6 e le 8 settimane. La speranza dell’ex CT della nazionale è quella di recuperare quanto prima completamente Kevin De Bruyne, tornato in campo la scorsa settimana dopo un lungo stop.