Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Infortunio Vergara, brutta tegola per il Napoli: i tempi di recupero

Foto dell'autore

Continuano a non arrivare buone notizie per il Napoli dal punto di vista dell’infermeria con gli azzurri che dovranno fare a meno di Antonio Vergara per diverso tempo. 

Antonio Vergara
Vergara si è infortunato: i tempi di recupero (Ansa Foto) – calciomercato.it

Questo il comunicato della società azzurra riguardante le condizioni del centrocampista offensivo: “Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Per Antonio Conte arriva un’altra brutta notizia dall’infermeria con il Napoli che perde, di fatto quasi fino al termine del campionato, uno degli uomini più in forma del momento. I tempi di recupero di Vergara dovrebbero aggirarsi tra le 6 e le 8 settimane. La speranza dell’ex CT della nazionale è quella di recuperare quanto prima completamente Kevin De Bruyne, tornato in campo la scorsa settimana dopo un lungo stop.

/7
1773

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

2 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

3 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

4 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie