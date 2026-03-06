Atalanta
PAGELLE E TABELLINO Napoli-Torino 2-1: Alisson Santos trascina Conte. Casadei entra troppo tardi

Foto dell'autore

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A, 

Il Napoli batte il Torino e si aggiudica la sfida valida come anticipo della ventottesima giornata di campionato. Gli uomini di Antonio Conte ottengono il secondo successo consecutivo, dopo la vittoria sul campo del Verona e raggiunge quota cinquantasei punti in classifica, a meno uno dal Milan (che affronterà l’Inter nel derby). Dopo il successo nella gara d’esordio sulla panchina granata (2-0 contro la Lazio), D’Aversa è costretto al ko.

Antonio Conte
PAGELLE E TABELLINO Napoli-Torino 2-1: Alisson Santos trascina Conte. Casadei entra troppo tardi – calciomercato.it – Ansa Foto

Gli azzurri partono forte e sbloccano il risultato con Alisson Santos dopo soli sette minuti. Il raddoppio arriva nella ripresa grazie ad una bella girata di Elmas. Conte ritrova Anguissa e De Bruyne, oltre a Lukaku e il Maradona è protagonista di una vera e propria ovazione per l’ex centrocampista del City. Nel finale Casadei accorcia le distanze e regala qualche brivido a Conte.

Top e flop di Napoli – Torino

NAPOLI

Top

Alisson Santos 7: Dribbla, scatta, punta gli avversari e calcia dalla distanza. Ha l’argento vivo addosso e regala a Conte quel dinamismo e quella carica che era necessaria. Sblocca il risultato dopo sette minuti con un tiro secco e preciso dal limite dell’area, poi è sempre nel vivo della manovra azzurra. Esce tra gli applausi e lascia il campo a De Bruyne.

Elmas 7: Gol dell’ex, il primo in stagione: un premio al sacrificio e alla disponibilità. Per Conte è un jolly prezioso e lo utilizza in diversi ruoli. Oggi parte centrale, per poi piazzarsi dietro la punta in sostituzione di Vergara. Si getta sulla sponda di Politano e insacca con una mezza girata spettacolare.

Politano 7: Con la fascia di capitano al braccio gioca una delle gare più belle della stagione: instancabile sulla destra, macina chilometri su chilometri, aiutando la difesa e ripartendo in attacco. Regala a Elmas l’assist del 2-0, poi si rende pericoloso in almeno altre due occasioni. Esce stremato.

Flop

Vergara 5,5: La sua gara dura solo quarantacinque minuti:: si arrende per un problema al piede. Nel primo tempo gira a vuoto e spara a salve, intestardendosi in dribbling che non riesce a completare. Conte lo lascia negli spogliatoi durante l’intervallo, per non rischiare.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

Milinkovic-Savic 6,5; Buongiorno 6,5, Juan Jesus 6, Olivera 6; Spinazzola 7, Elmas 7, Gilmour 6,5, Politano 7; Alisson Santos 7,5, Vergara 5,5, Hojlund 6. Anguissa 6.

TORINO 

Top

Casadei 6,5: Ottimo impatto: lotta a centrocampo, si propone in avanti procurandosi un paio di punizioni dal limite dell’area, poi riapre la partita con un colpo di testa preciso dall’interno dell’area di rigore. Forse avrebbe meritato più spazio dall’inizio.

Vlasic 6: Gli unici guizzi del Torino partono dai suoi piedi. Aiuta la difesa, copre, riparte e si vede anche al tiro: sua l’unica occasione granata dei primi quarantacinque minuti.

Flop

Obrador 5: Puntato e spesso saltato da Politano, soffre l’intraprendenza e la corsa del numero 21 azzurro che riesce a contenere solo in parte. D’Aversa contava su di lui per fermare il capitano azzurro e ripartire: riesce poco in entrambi i compiti. Esce dopo meno di un’ora.

Coco 5: Ha il compito più complicato: provare a controllare e ostacolare Alisson Santos: gli concede il tiro del vantaggio e viene spesso saltato dal brasiliano. E’ alla continua ricerca di una posizione che non riesce a trovare.

LE PAGELLE DEL TORINO

Paleari 6; Ebosse 5, Ismajli 5, Coco 5; Obrador 5, Gineitis 5,5, Prati 5, Lazaro 5; Vlasic, 6 Simeone 5,5, Zapata 5,5. Pedersen 5,5, Adams 5, Kulenovic 5, Casadei 6,5, Anjorin 6.

Napoli – Torino, il tabellino: Casadei riapre la gara

Ecco il tabellino di Napoli – Torino, gara valevole per la ventottesima giornata di campionato, disputata allo stadio Diego Armando Maradona e che si è chiusa con il successo degli azzurri per 2-1.

Casadei
Napoli – Torino, il tabellino: Casadei riapre la gara – calciomercato.it – Ansa Foto

MARCATORI: 7′ Alisson Santos (N), 68′ Elmas (N). 87′ Casadei (T)

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Juan Jesus, Olivera; Spinazzola (69′ Gutierrez), Elmas, Gilmour, Politano (84′ Mazzocchi); Alisson Santos (79′ De Bruyne), Vergara (46′ Anguissa), Hojlund (84′ Lukaku). A disp: Meret, Contini, Gutierrez, Mazzocchi, Beukema, Anguissa, De Bruyne, Giovane, Lukaku. All. Conte.

Torino (3-4-2-1): Paleari; Ebosse, Ismajli, Coco; Obrador (57′ Pedersen), Gineitis (67′ Casadei), Prati, Lazaro; Vlasic, Simeone (67′ Kulenovic), Zapata (57′ Adams). A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Pedersen, Tameze, Casadei, Ilic, Ilkhan, Anjorin, Biraghi, Nkounkou, Kulenovic, Njie, Adams. All. D’Aversa.

ARBITRO: Fabbri.

AMMONITI: Gineitis (T), Ismajli (T), Lazaro (T).

