PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-NAPOLI 2-1: la lotta per la Champions diventa folle

Voti, top e flop di Atalanta-Napoli, recupero della sedicesima giornata di Serie A.

La gara si gioca a Bergamo nell’insolita cornice delle ore 15.00 tra due squadre alla ricerca di punti importanti in ottica Champions.

Pronti via gli azzurri di Antonio Conte sbloccano la partita, su un cross di Gutierrez su punizione colpisce di testa Beukema e porta avanti gli ospiti. La Dea risponde con due occasioni non di poco conto, soprattutto Sulemana spaventa Milinkovic-Savic.

I nerazzurri riescono però a ribaltarla con due colpi di testa, al minuto 61 pareggia Pasalic mentre all’81esimo arriva il gol di Samardzic per il definitivo 2-1.

Voti Atalanta

Di seguito vi mostriamo i voti dell’Atalanta di Raffaele Palladino.

Carnesecchi 6.5: prestazione di grande personalità, riesce a giocare con intelligenza quando la palla entra in area di rigore. Un portiere di livello internazionale e la Juve lo osserva;

Kolasinac 6.5: gara di personalità e fisicità, gioca una buona partita anche in fase offensiva, non delude; (84′ Ahanor sv)

Hien 7: prestazione sontuosa del centrale che annulla Hojlund, anche se sul gol di Gutierrez si fa superare dallo stesso attaccante danese, l’arbitro annulla per un evidente abbaglio;

Scalvini 6.5: intelligente nella gestione del pallone quando la squadra esce dal basso, prova di grandissima forza fisica; (69′ Djimsiti 6): entra e come sempre è ordinato;

Bellanova 5,5: involuto, lento e surclassato da Gutierrez, gara decisamente da rivedere; (57′ Bernasconi 6): riesce a tappare il buco dove il collega era andato in difficoltà;

De Roon 6.5: prestazione sontuosa in mezzo al campo, dove gioca un’infinità di palloni;

Pasalic 6.5: segna il gol del pareggio, gioca con intensità e riesce a dare peso specifico al centrocampo. Grande partita;

Zappacosta 7: un treno sulla corsia esterna per una gara davvero di grande personalità;

Sulemana 6: viene sostituito all’intervallo, ma nonostante questo il primo tempo è anche abbastanza positivo, dai suoi piedi l’unica occasione per la squadra nerazzurra; (46′ Samardzic 7): è lui l’ago della bilancia, riesce a cambiare la partita con le sue incursioni e muovendosi dietro le punte. Il gol lo realizza alla fine e vale tre punti, fondamentali per la lotta Champions;

Zalewski 7: tra i migliori dei suoi, tra le linee mette in seria apprensione la difesa avversaria;

Krstovic 5.5: non riesce a impattare, chiuso dentro la difesa a tre degli avversari; (57′ Scamacca 5): prestazione decisamente da rivedere, entra con poca convinzione in campo;

All.Palladino 7: c’ha messo un po’, ma ha ricostruito l’Atalanta portandola a sognare nuovamente la Champions dopo un inizio di stagione molto complicato.

Voti Napoli

Ecco i voti del Napoli di Antonio Conte.

Milinovic-Savic 6.5: sui gol è protagonista assoluto, para nel primo tempo un gol fatto di Sulemana e nella ripresa dice no a Scamacca. I gol presi non sono colpa sua;

Beukema 6.5: segna il gol che sblocca la partita, cala alla lunga;

Juan Jesus 6: tiene alta la difesa, senza riuscire a giocare con la solita intensità; (70′ Olivera 5.5): il gol preso alla fine è anche colpa sua, gara non proprio all’altezza della sua bravura;

Buongiorno 5.5: ma cosa è successo a uno dei difensori più forti della Serie A nella scorsa stagione? Decisamente negativo il suo approccio alla gara, in difficoltà sulle palle alte e questo proprio non si spiega;

Mazzocchi 5.5: prestazione negativa contro uno Zappacosta di grandissima intensità;

(63′ Spinazzola 5): entra e non migliora la situazione, anzi;

Lobotka 6: va un po’ col freno a mano tirato, prestazione appena sufficiente;

Elmas 6: rapido e tecnico, stavolta è poco incisivo davanti;

Gutierrez 6.5: il migliore dei suoi, con una punizione pennella un pallone al centro che Beukema trasforma nella rete del vantaggio. Segna anche un gol che avrebbe chiuso il match, annullato per un fallo di Hohlund; (63′ Politano 5.5): non riesce a dare il suo apporto, entra sottotono in un momento comunque non proprio semplice;

Alisson Santos 6.5: rapido, tecnico, il Napoli ha trovato un calciatore che potrebbe fare davvero molto bene nelle prossime stagioni; (85′ Lukaku sv)

Vergara 6: meno bene delle ultime gare e questo fa notizia sicuramente, prestazione da rivedere ma ci sta dopo aver trascinato la squadra nelle ultime settimane; (70′ Giovane sv)

Hojlund 5: prestazione decisamente negativa del centravanti nonostante si veda tolto un assist che poteva essere decisivo per un fallo che non commette su Hien. Per il resto della partita è un vero fantasma;

All.Conte 5: troppe scuse dagli arbitri agli infortuni, ma qual è il vantaggio che ha dato a questa squadra un allenatore così importante. In difficoltà.

Atalanta-Napoli tabellino

Ecco il tabellino del match:

MARCATORI: 18′ Beukema (N), 61′ Pasalic (A), 81′ Samardzic (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (69′ Djimsiti), Hien, Kolasinac (84′ Ahanor); Bellanova (58′ Bernasconi), De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana (46′ Samardzic), Zalewski; Krstovic (58′ Scamacca). Allenatore: Palladino

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus (70′ Olivera); Mazzocchi (63′ Politano), Lobotka, Elmas, Gutierrez (63′ Spinazzola): Vergara (70′ Giovane), Alisson Santos (85′ Lukaku); Hojlund. Allenatore: Conte

ARBITRO: Chiffi

AMMONITI: Juan Jesus (N), Zalewski (A)