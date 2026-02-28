Atalanta
Pagelle Verona-Napoli 1-2, i voti della sfida: la decide Lukaku nel finale

Il Napoli torna alla vittoria battendo il Verona e facendo un salto importante verso la qualificazione in Champions League in vista della prossima stagione.

I voti di Verona-Napoli di Serie A

Decisivo Rasmus Hojlund con il centravanti danese che, dopo pochi minuti ha portato in vantaggio i suoi mettendo la partita in discesa. Il classe 2003 è sempre più centrale nella formazione di Antonio Conte, diventando un leader della squadra azzurra che ha in casa uno dei centravanti più forti d’Europa anche in ottica futura. Nella ripresa arriva il pareggio dei padroni di casa con Akpa Akpro, ma è Lukaku a regalare la gioia ai tifosi azzurri nel finale con la rete dell’1-2.

Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Verona-Napoli 1-2, Hojlund inarrestabile

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 5,5; Bella-Kotchap 6 (55′ Frese 6), Nelsson 6, Edmundsson 5,5; Oyegoke 5,5 (70′ Suslov 6), Akpa-Akpro 7 (82′ Niasse sv), Gagliardini 5,5, Harroui 6 (82′ Slotsager sv), Bradaric 5,5; Bowie 5, Sarr 5,5 (55′ Mosquera 5,5). A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Isaac, Fallou, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco
NAPOLI (3-4-2-1): Meret 6; Beukema 6, Buongiorno 6,5, Juan Jesus 6; Politano 6 (78′ Mazzocchi 6), Lobotka 6 (Gilmour 6), Elmas 6,5, Spinazzola 6 (52′ Gutierrez 6); Vergara 6 (78′ Giovane 6), Alisson Santos 6 (73′ Lukaku 7); Hojlund 7. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Olivera, Prisco. Allenatore: Antonio Conte
MARCATORI: Hojlund, Akpa Akpro, Lukaku
AMMONITI: Vergara, Conte, Elmas, Akpa Akpro, Sammarco, Suslov, Harroui, Juan Jesus, Lukaku

