Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Ahi De Bruyne, nuovo aggiornamento: quando rientra in campo

Foto dell'autore

Ci sono novità importanti sulle condizioni fisiche di Kevin De Bruyne: ecco cosa sta succedendo in casa Napoli. 

Un punto nelle ultime due gare e terzo posto in classifica, insieme alla Roma e addirittura a 14 punti di distacco dall’Inter capolista. Il Napoli vive un momento tutt’altro che positivo e, dopo le eliminazioni da Champions League e Coppa Italia, anche in campionato il cammino si è terribilmente complicato.

Antonio Conte
Conte (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gli azzurri vengono dal pesante ko rimediato sul campo dell’Atalanta e anche a Bergamo hanno lasciato a desiderare sia in fase difensiva, sia davanti. Ciò dipende anche dalla lunga serie di infortuni che ha caratterizzato la prima parte di stagione azzurra e tra questi spicca sicuramente quello di Kevin De Bruyne che lo scorso 25 ottobre si è sottoposto ad Anversa a un intervento chirurgico al bicipite femorale della coscia destra.

Ora c’è una novità importante sulla data del rientro in campo, visto che si parlava inizialmente di un ritorno previsto per metà marzo. E, invece, il centrocampista belga dovrebbe tornare tra i convocati solamente tra fine marzo e inizio aprile per provare a rendersi utile nelle ultime giornate di campionato. Una notizia che di sicuro non farà sorridere Conte e i tifosi della compagine partenopea.

/7
939

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

2 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie