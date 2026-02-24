Ahi De Bruyne, nuovo aggiornamento: quando rientra in campo

Ci sono novità importanti sulle condizioni fisiche di Kevin De Bruyne: ecco cosa sta succedendo in casa Napoli.

Un punto nelle ultime due gare e terzo posto in classifica, insieme alla Roma e addirittura a 14 punti di distacco dall’Inter capolista. Il Napoli vive un momento tutt’altro che positivo e, dopo le eliminazioni da Champions League e Coppa Italia, anche in campionato il cammino si è terribilmente complicato.

Gli azzurri vengono dal pesante ko rimediato sul campo dell’Atalanta e anche a Bergamo hanno lasciato a desiderare sia in fase difensiva, sia davanti. Ciò dipende anche dalla lunga serie di infortuni che ha caratterizzato la prima parte di stagione azzurra e tra questi spicca sicuramente quello di Kevin De Bruyne che lo scorso 25 ottobre si è sottoposto ad Anversa a un intervento chirurgico al bicipite femorale della coscia destra.

Ora c’è una novità importante sulla data del rientro in campo, visto che si parlava inizialmente di un ritorno previsto per metà marzo. E, invece, il centrocampista belga dovrebbe tornare tra i convocati solamente tra fine marzo e inizio aprile per provare a rendersi utile nelle ultime giornate di campionato. Una notizia che di sicuro non farà sorridere Conte e i tifosi della compagine partenopea.