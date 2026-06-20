Milan, colpo di scena Maignan-Rabiot: la decisione di Amorim

Ore caldissime in casa rossonera per pianificare il futuro e il mercato in entrata e uscita: cosa sta succedendo.

Al momento sono impegnati con la Francia al Mondiale, ma Mike Maignan e Adrien Rabiot sono chiamati a prendere una decisione definitiva in merito al loro futuro. I tifosi del Milan si augurano di rivederli in rossonero anche l’anno prossimo e ora arrivano aggiornamenti importantissimi proprio in tal senso.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il nuovo tecnico del Milan, Ruben Amorim, avrebbe intenzione di puntare su Maignan e Rabiot anche l’anno prossimo e sarebbe pronto a contattarli per convincerli a rimanere nel capoluogo meneghino.

Rabiot piace tantissimo al Napoli di Max Allegri mentre l’estremo difensore transalpino è finito nel mirino di alcune big di Premier League, ma il Milan spinge per confermare quelli che sono sicuramente due tra i calciatori più importanti della rosa: quale sarà il loro futuro alla fine?