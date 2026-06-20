Juve, il colpo da novanta può arrivare dal Manchester City: i dettagli

Bianconeri molto attivi sul mercato e pronti a rinforzare l’attacco a disposizione di Spalletti: ecco l’ultima idea.

Con Vlahovic pronto a svuotare l’armadietto e David-Openda che hanno deluso le aspettative fin qui, la Juventus si appresta a stravolgere completamente l’attacco a disposizione di Luciano Spalletti. I nomi che circolano sono diversi, da Kolo Muani a Sorloth, ma l’ultima folle idea porta direttamente in casa Manchester City.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, Carnevali e Ottolini sarebbero infatti sulle tracce di Omar Khaled Mohamed Abd Elsala Marmoush, attaccante dei Citizens e della nazionale egiziana classe ’99. Il calciatore ha raccolto fin qui 61 gettoni e 16 gol nel corso della sua esperienza in Inghilterra e l’ultima decisione spetterà al nuovo tecnico Enzo Maresca, che dovrà ragionare sul futuro dell’egiziano.

La Juve punta a un affare con la formula del prestito, il Manchester City potrebbe aprire a questa soluzione: attenzione, dunque, a questa operazione che può accendersi nei prossimi giorni.