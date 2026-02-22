Atalanta
McTominay, decisione assurda in queste ore: è ufficiale

Scott McTominay finisce ancora una volta sotto i riflettori: l’ultima decisione sul suo conto è a dir poco sorprendente. 

Figura sicuramente tra i calciatori più rappresentativi della Serie A e in patria è diventato ormai un idolo assoluto. Sì, perché Scott McTominay ha permesso alla Scozia di qualificarsi ai prossimi Mondiale grazie allo splendido gol in rovesciata messo a segno contro la Danimarca. Gesto di una bellezza rara, che rimarrà nella storia di questo paese per sempre.

Non a caso, proprio in queste ore, un artista scozzese ha realizzato uno splendido murales che raffigura la prodezza realizzata dal centrocampista del Napoli. L’opera si trova a Glasgow, più precisamente sulla facciata di un palazzo di Somerville Drive, e ha lasciato i passanti senza parole. Un’immagine che sottolinea ancora una volta le grandi qualità atletiche e tecniche dell’ex Manchester United, che in Italia sta facendo la differenza con la casacca azzurra. Perché Scott McTominay è un centrocampista di livello mondiale, tra i più forti in circolazione, e da oggi anche il soggetto di una vera e propria opera d’arte

