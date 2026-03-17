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Bastoni e l’addio all’Inter, l’erede gioca in Serie A: affare con la rivale

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Chivu apprezza molto Calafiori, ma l’Arsenal non sembra propenso a venderlo

Non solo Thuram, anche Alessandro Bastoni è un papabile a lasciare l’Inter nel prossimo calciomercato estivo. Il difensore piace in Premier e soprattutto al Barcellona, con quest’ultimo che avrebbe già strappato l’ok dello stesso classe ’99.

Bastoni in azione con l'Inter
Bastoni e l’addio all’Inter, l’erede gioca in Serie A: affare con la rivale (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Bastoni via per 50 milioni? Probabilmente servirebbe una proposta più alta per far vacillare il club nerazzurro, che comunque ha già iniziato a guardarsi intorno per l’eventuale quanto pesante eredità del numero 95.

Il nome in cima ai desideri è quello di Riccardo Calafiori: l’ex Roma e Bologna è molto apprezzato da Chivu, tuttavia ad oggi l’Arsenal non sembra intenzionata a privarsene.

Secondo ‘Interlive.it’, come alternative a Calafiori ci sono tre difensori mancini che militano nella nostra Serie A. Il primo è un vecchio obiettivo di Ausilio, vale a dire Alessandro Buongiorno che nel Napoli di Antonio Conte non è più intoccabile a causa dei numerosi problemi fisici.

Buongiorno in Napoli-Juve
Inter, post Bastoni: Buongiorno del Napoli nella short list (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Poi c’è Evan Ndicka, franco-ivoriano che l’Inter seguiva prima che andasse alla Roma a costo zero. Infine Lucumì del Bologna, nei radar dei dirigenti interisti da almeno un anno e mezzo.

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3 / 7

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4 / 7

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5 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

6 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

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