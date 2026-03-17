Chivu apprezza molto Calafiori, ma l’Arsenal non sembra propenso a venderlo

Non solo Thuram, anche Alessandro Bastoni è un papabile a lasciare l’Inter nel prossimo calciomercato estivo. Il difensore piace in Premier e soprattutto al Barcellona, con quest’ultimo che avrebbe già strappato l’ok dello stesso classe ’99.

Bastoni via per 50 milioni? Probabilmente servirebbe una proposta più alta per far vacillare il club nerazzurro, che comunque ha già iniziato a guardarsi intorno per l’eventuale quanto pesante eredità del numero 95.

Il nome in cima ai desideri è quello di Riccardo Calafiori: l’ex Roma e Bologna è molto apprezzato da Chivu, tuttavia ad oggi l’Arsenal non sembra intenzionata a privarsene.

Secondo ‘Interlive.it’, come alternative a Calafiori ci sono tre difensori mancini che militano nella nostra Serie A. Il primo è un vecchio obiettivo di Ausilio, vale a dire Alessandro Buongiorno che nel Napoli di Antonio Conte non è più intoccabile a causa dei numerosi problemi fisici.

Poi c’è Evan Ndicka, franco-ivoriano che l’Inter seguiva prima che andasse alla Roma a costo zero. Infine Lucumì del Bologna, nei radar dei dirigenti interisti da almeno un anno e mezzo.