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Dalla Juve al Milan, che colpo: triennale da 5 milioni più bonus

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Milan letteralmente scatenato sul mercato e pronto a beffare la Juve: ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

In casa Milan continua la marcia di avvicinamento alla prossima sfida di campionato contro il Torino, ma intanto la dirigenza è al lavoro anche sul mercato per cogliere eventuali occasioni in vista del prossimo anno. Il ds Tare ha in mente di regalare ad Allegri 2-3 innesti di valore per recitare un ruolo da protagonista in Italia e in Europa.

Goretzka esulta con la maglia del Bayern
Goreztka (AnsaFoto) – Calciomercato.it

E adesso il Milan sogna di portare in Serie A un top assoluto come Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe ’95 che ha il contratto in scadenza con il Bayern Monaco a giugno 2026. Il 31enne originario di Bochum piace tantissimo alla Juventus e a Spalletti ma – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sportmediaset’ – il Milan avrebbe intenzione di accelerare proponendo al calciatore un contratto triennale da 5 milioni di euro più bonus.

Derby di mercato, dunque, all’orizzonte tra Juve e Milan per uno dei centrocampisti più forti in circolazione: chi la spunterà secondo voi tra bianconeri e rossoneri?

 

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