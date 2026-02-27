Il Napoli piomba su Zaccagni, pronto l’assalto per l’estate | CM

Atalanta
Il Napoli piomba su Zaccagni, pronto l'assalto per l'estate

Il Napoli ha messo nel mirino Mattia Zaccagni in vista della prossima stagione con gli azzurri intenzionati a rinforzare il proprio reparto avanzato.

Mattia Zaccagni
Zaccagni nel mirino del Napoli

Il calciatore della Lazio, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, è da tempo nel mirino dei campioni d’Italia in carica con Antonio Conte che ne apprezza molto le caratteristiche.

Detto che il futuro dell’attuale allenatore del Napoli appare ancora da scrivere (nonostante un contratto fino al giugno del 2027), l’interesse degli azzurri per il centrocampista offensivo della Lazio è concreto. Legato da un contratto fino al giugno del 2029 con i capitolini, viene valutato circa 20 milioni di euro dalla squadra biancoceleste.

Resta da capire se il Napoli sia disposto a sborsare una somma del genere per un calciatore che, al termine della stagione in corso, compirà 31 anni. Un affare che potrebbe essere favorito dall’inserimento dal mancato accesso della formazione di Maurizio Sarri alle prossime competizioni europee.

