Il futuro di Niclas Fullkrug non sarà più al Milan con l’attaccante rossonero che non sarà riscattato dai rossoneri alla fine del campionato in corso facendo ritorno, almeno momentaneamente, al West Ham.

Secondo quanto affermato da Fabrizio Romano il futuro dell’attaccante classe 1993 non sarà più a Milanello con il giocatore pronto a vivere le ultime settimane in rossonero.

Arrivato lo scorso inverno per andare a rinforzare la rosa del Milan per quello che riguarda l’attacco, il centravanti tedesco non è riuscito a dare un grande contributo, almeno in termini numerici, mettendo a segno una sola rete in questo campionato.

Il diritto di riscatto del cartellino del tedesco era stato fissato intorno ai 5 milioni di euro, ma il Milan non appare intenzionato a prolungare il suo rapporto con la punta che farà ritorno al West Ham per poi cercare una nuova sistemazione in vista della prossima stagione. Non è da escludere un suo ritorno in Bundesliga con diverse squadre che stanno seguendo con attenzione la situazione.