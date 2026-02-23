Atalanta
Arriva lo stop: Atalanta-Napoli e Milan-Parma, le decisioni dell’AIA

Il prossimo 23 marzo possibile incontro in Lega tra arbitri, allenatori e capitani di Serie A

Si è appena concluso un nuovo weekend da incubo per arbitri e Var. Gli episodi più discussi hanno caratterizzato in particolare Atalanta-Napoli e Milan-Parma.

Stando a ‘La Repubblica’, la prova di Chiffi in quel di Bergamo è stata giudicata in maniera negativa dai vertici dell’AIA. Per questo motivo il fischietto di Padova dovrebbe essere tenuto a riposo nel prossimo fine settimana.

Netta la discrepanza nella valutazione degli episodi chiave della partita: il rigore dato (sbagliando) e poi revocato a Hojlund nella prima frazione; poi il raddoppio azzurro ad avvio ripresa annullato a Gutierrez per fallo del danese sullo stesso Hien. Per l’AIA è stato commesso un errore annullando la rete.

Per quanto riguarda Milan-Parma, invece, l’episodio chiave è quello del gol dei ducali poco prima del novantesimo. Secondo i vertici arbitrali è stato ritenuto corretto non sanzionare sia il contatto tra Bartesaghi e Troilo che il disturbo di Valenti su Maignan.

Giusta, quindi, la chiamata alla revisione e la successiva convalida del gol. L’arbitro Piccinini non sarà fermato.

Per l’AIA l’episodio sopramenzionato ricorda quello dell’annullamento della rete di Pulisic contro il Sassuolo: per stessa ammissione del designatore, la marcatura dello statunitense andava considerata regolare.

Il Milan ritiene di aver subito un torto molto grave, così come il Napoli. Secondo ‘Pressing’, De Laurentiis ha chiamato personalmente Gravina per lamentarsi degli errori arbitrali ai danni della sua squadra.

Il livello di tensione, che è già molto alto, potrebbe toccare vette mai toccate prima nell’incontro tra arbitri, allenatori e capitani di Serie A che dovrebbe tenersi in Lega il prossimo 23 marzo.

