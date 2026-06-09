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Provedel sempre più vicino all’Inter, farà coppia con Martinez

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Pronta a salutare Sommer, l’Inter è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione con il club nerazzurro che appare pronto a dare spazio da titolare a Josep Martinez, andandogli ad affiancare un estremo difensore di esperienza.

Provedel esulta coi tifosi della Lazio
Inter, Provedel come vice di Martinez (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Stando a quanto affermato da Sky Sport, il nome caldo è quello di Ivan Provedel, pronto a salutare la Lazio in estate considerato il fatto che i biancocelesti dovrebbero puntare su Mandas come titolare considerato il prossimo ritorno nella capitale del greco, non riscattato dal Bournemouth.

I nerazzurri potrebbero riconoscere una somma, probabilmente intorno ai 3 milioni di euro, alla Lazio per portare il portiere a Milano e dare vita ad un dualismo per la conquista del posto da titolare.

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