Pronta a salutare Sommer, l’Inter è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione con il club nerazzurro che appare pronto a dare spazio da titolare a Josep Martinez, andandogli ad affiancare un estremo difensore di esperienza.
Stando a quanto affermato da Sky Sport, il nome caldo è quello di Ivan Provedel, pronto a salutare la Lazio in estate considerato il fatto che i biancocelesti dovrebbero puntare su Mandas come titolare considerato il prossimo ritorno nella capitale del greco, non riscattato dal Bournemouth.
I nerazzurri potrebbero riconoscere una somma, probabilmente intorno ai 3 milioni di euro, alla Lazio per portare il portiere a Milano e dare vita ad un dualismo per la conquista del posto da titolare.