Dal gol convalidato a Troilo a quello tolto a Gutierrez: la moviola

Proteste di Milan e Napoli per la rete concessa da Piccinini contro il Parma e per quella annullata da Chiffi contro l’Atalanta

Altra domenica ricca di polemiche in Serie A. Stavolta a lamentare dei torti sono Milan e Napoli. I rossoneri vorrebbero un calcio di rigore per l’uscita spericolata di Corvi su Loftus-Cheek che ha costretto il centrocampista inglese a uscire in barella, ma per Piccinini è stato un semplice scontro di gioco. Troppo leggero, invece, il contatto tra Keita e Leao per portare al penalty.

Ma le proteste maggiori riguardano il gol partita del Parma, inizialmente annullato sul campo per fallo di Valenti su Maignan. Dopo una lunga On Field Review, però, Piccinini convalida: non c’è un movimento del gialloblu verso il portiere del Milan.

La Regola 12 in tal senso prevede che “tutti i calciatori hanno diritto a prendere una posizione sul terreno di gioco; trovarsi sulla traiettoria di un avversario non è lo stesso che spostarsi sulla sua traiettoria“. Non viene considerato falloso nemmeno il successivo contrasto tra Troilo e Bartesaghi, con l’argentino che usa le mani per poggiarsi quando è in fase discendente.

Atalanta-Napoli, disastro Chiffi: sarà fermato

Tanti episodi anche a Bergamo. Rischia Juan Jesus su Pasalic, ma Chiffi è posizionato male e non vede niente. Il Var non interviene non trattandosi di chiaro ed evidente errore. Lo fa, invece, per revocare il rigore per i partenopei: non c’è fallo di Hien su Hojlund. A parti invertite, poi, fischiato fallo in attacco al bomber azzurro che fa l’assist a Gutierrez, ma il contatto con il difensore svedese sembra minimo. Il fischietto di Padova verso lo stop.

Bastoni ammonito contro il Lecce e diffidato salterà Inter-Genoa e tornerà a disposizione di Chivu per il derby col Milan. Un giallo cercato ma difficilmente il difensore nerazzurro prenderà due giornate per comportamento antisportivo come capitò a Sergio Ramos nella Champions del 2019. In quel caso lo spagnolo ammise di voler essere ammonito per saltare il ritorno.

