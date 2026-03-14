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Napoli-Lecce occasione di mercato, gli azzurri vogliono la stella giallorossa

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Il Napoli ospita il Lecce in una partita fondamentale per entrambe le squadre in questo finale di campionato. Gli azzurri vogliono mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League, mentre i salentini sono alla ricerca di punti per la salvezza.

Antonio Conte
Il Napoli è sulle tracce di un calciatore del Lecce (Ansa Foto) – calciomercato.it

La sfida del “Maradona” sarà anche un’occasione per le due squadre di parlare di calciomercato con gli azzurri che sono sulle tracce di Tiago Gabriel, difensore della formazione salentina, autore di un’ottima stagione con la squadra di Di Francesco.

Stando a quanto affermato da Il Mattino, il Napoli vorrebbe prendere i primi contatti con la società pugliese per cercare di portare via da Lecce Tiago Gabriel, calciatore portoghese che ha un contratto fino al giugno del 2027. Sul difensore ci sarebbe anche il Milan, ma in occasione della sfida di Napoli i partenopei vorrebbero provare a chiudere l’affare per assicurarsi il suo cartellino in vista della prossima stagione.

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