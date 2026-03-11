C’è grande apprensione in casa Napoli per quello che riguarda il recupero di Antonio Vergara dall’infortunio con il centrocampista offensivo che potrebbe saltare anche il big match col Milan.
Inizialmente c’era chi aveva pensato ad un ritorno in campo subito dopo la sosta per le partite delle nazionali, ma appare difficile che il classe 2003 possa essere a disposizione di Antonio Conte per il ritorno in campo previsto per il 6 aprile contro i rossoneri di Massimiliano Allegri.
La sensazione è che Vergara possa tornare a giocare contro il Parma nella settimana successiva con Antonio Conte che dovrà vivere altre settimane con l’organico decimato dagli infortuni. Le buone notizie per il tecnico dei campioni d’Italia in carica arrivano dal ritorno in forma di calciatori come De Bruyne e Lukaku che stanno lentamente tornando a completa disposizione del tecnico.