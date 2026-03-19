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Allarme Tonali per il playoff Mondiale: le ultime e l’annuncio di Gravina

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Fastidio alla coscia per il centrocampista della Nazionale, che giovedì prossimo non potrà sbagliare contro l’Irlanda del Nord

L’allarme era scattato nella serata di ieri, quando Sandro Tonali esce malconcio all’inizio della ripresa del match di ritorno degli ottavi Champions in casa del Barcellona: “Ha sentito un fastidio alla coscia”, le parole del tecnico del Newcastle Eddie Howe dopo la partita persa per 7-2.

Tonali dopo una partita del Newcastle
Allarme Tonali per il playoff Mondiale: l’annuncio di Gravina (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ma l’allarme Tonali, per fortuna, è durato solo qualche ora. Il centrocampista ex Milan non ha niente di serio, di conseguenza quasi sicuramente potrà mettersi a disposizione dell’Italia di Gattuso per la semifinale dei playoff Mondiale contro l’Irlanda del Nord, in programma fra sette giorni a Bergamo.

L’ho sentito ieri sera insieme a mister Gattuso e il dottor De Carli – ha svelato Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine del Consiglio federale – Era più sereno rispetto a quando è uscito. C’è un allarme, ma di livello molto moderato. Stamattina gli esami hanno dato abbastanza rassicurazioni, sicuramente c’è da recuperarlo con tutti i mezzi a nostra disposizione e con quelli del Newcastle”.

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