Il matrimonio tra il Napoli e Antonio Conte potrebbe concludersi con un anno di anticipo, specialmente nel caso in cui la squadra non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

La sconfitta arrivata in casa dell’Atalanta ha reso preoccupante la classifica del Napoli in ottica qualificazione in Champions League con gli azzurri che dovranno guardarsi da Roma, Atalanta, Como e Juventus.

L’eliminazione prematura dalla Champions League, quella in Coppa Italia e un campionato al di sotto delle aspettative hanno messo in discussione la posizione di Antonio Conte in casa Napoli. Il contratto dell’ex CT della nazionale scadrà nel giugno del 2027, ma alla fine del campionato ci sarà un incontro tra il tecnico e la società per capire se andare avanti insieme.

Idea Thiago Motta per la panchina del Napoli

Nel caso in cui Antonio Conte dovesse salutare il Napoli, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la società partenopea potrebbe valutare l’ingaggio di Thiago Motta per il futuro. L’ex allenatore del Bologna e della Juventus piace molto alla dirigenza degli azzurri che potrebbero vare un tentativo per portarlo all’ombra del Vesuvio.

Non sarebbe da escludere un assalto a Cesc Fabregas, allenatore del Como che sta facendo benissimo con i lariani, ma al momento concentrato sul progetto con la squadra lombarda. Altra idea per la panchina del Napoli potrebbe essere quella di Vincenzo Italiano, possibile partente dal Bologna a fine campionato.