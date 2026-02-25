Il giocatore si sottoporrà a un intervento chirurgico nelle prossime ore

È arrivato l’annuncio ufficiale del club: gravissimo infortunio in allenamento e stagione finita. “Tornerò presto”, ha scritto il calciatore su Instagram, ma i tempi oscillano dai 6 ai 9 mesi.

Il Como di Fabregas ha perso Jayden Addai, esterno olandese preso l’estate scorsa dall’Az Alkmaar per circa 14 milioni di euro. Nella sua prima stagione in Serie A e con la maglia lariana, il classe 2005 ha collezionato 16 presenze mettendo a segno 3 gol.

Oggi il ko in allenamento che pone fine in anticipo alla sua annata rischiando di compromettergli anche l’inizio della prossima. “Addai ha riportato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra nel corso dell’allenamento odierno”, recita il comunicato del Como.

Come aggiunge la nota del club dei fratelli Hartono, l’ex Az Alkmaar “è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali di rito che hanno confermato la diagnosi. Nelle prossime ore verrà programmato l’intervento chirurgico“.

Addai salterà soprattutto la doppia, anzi tripla sfida con l’Inter (semifinali di Coppa Italia e gara di campionato del 12 aprile) e il match col Napoli di Conte del prossimo 3 maggio valevole per la 35esima giornata di Serie A.