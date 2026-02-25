Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

UFFICIALE, rottura del tendine e stagione finita: salta Inter e Napoli

Foto dell'autore

Il giocatore si sottoporrà a un intervento chirurgico nelle prossime ore

È arrivato l’annuncio ufficiale del club: gravissimo infortunio in allenamento e stagione finita. “Tornerò presto”, ha scritto il calciatore su Instagram, ma i tempi oscillano dai 6 ai 9 mesi.

Chivu durante una partita dell'Inter
UFFICIALE, rottura del tendine e stagione finita: salta Inter e Napoli (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il Como di Fabregas ha perso Jayden Addai, esterno olandese preso l’estate scorsa dall’Az Alkmaar per circa 14 milioni di euro. Nella sua prima stagione in Serie A e con la maglia lariana, il classe 2005 ha collezionato 16 presenze mettendo a segno 3 gol.

Oggi il ko in allenamento che pone fine in anticipo alla sua annata rischiando di compromettergli anche l’inizio della prossima. “Addai ha riportato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra nel corso dell’allenamento odierno”, recita il comunicato del Como.

Screen comunicato ufficiale Como Addai
Addai, rottura del tendine d’Achille: il comunicato ufficiale del Como (Sceen sito ufficiale Como) – Calciomercato.it

Come aggiunge la nota del club dei fratelli Hartono, l’ex Az Alkmaar “è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali di rito che hanno confermato la diagnosi. Nelle prossime ore verrà programmato l’intervento chirurgico“.

Addai salterà soprattutto la doppia, anzi tripla sfida con l’Inter (semifinali di Coppa Italia e gara di campionato del 12 aprile) e il match col Napoli di Conte del prossimo 3 maggio valevole per la 35esima giornata di Serie A.

/7
1105

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

3 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

6 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

7 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie