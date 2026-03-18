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Futuro Tonali, non c’è solo la Juve: un’altra big di Serie A si muove

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Cambia di nuovo il futuro di Sandro Tonali: ecco dove potrebbe finire in estate il centrocampista della Nazionale italiana. 

Luciano Spalletti non ha dubbi. Per permettere alla Juventus di compiere il definitivo salto di qualità serve un centrocampista top e il prescelto è Sandro Tonali, classe 2000 di proprietà del Newcastle. Il 25enne di Lodi piace parecchio anche ad Arsenal e Manchester United, ma nelle ultime ore c’è da registrare l’inserimento di un’altra big del campionato italiano.

Sandro Tonali
Sandro Tonali (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, anche il Napoli sarebbe particolarmente interessato alle prestazioni di Tonali e avrebbe intenzione di presentare un’offerta importante per l’ex Milan in caso di addio di uno tra Anguissa e Lobotka

Il Newcastle valuta il calciatore circa 100 milioni di euro e non sembra intenzione a concedere sconti, ma le vie del calciomercato sono infinite e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Il futuro di Tonali ad oggi resta avvolto nel mistero, ma una cosa è certa: alla corsa per l’acquisto del centrocampista della Nazionale italiana si è appena iscritto anche il Napoli di Conte.

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Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

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Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

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Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

3 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

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