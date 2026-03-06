Il nome nuovo per la difesa del Napoli in vista della prossima stagione è quello di Jhon Lucumì. Il difensore colombiano piace da tempo agli azzurri che in estate potrebbero dare l’assalto decisivo al classe 1998.

Il prossimo giugno il difensore centrale compirà 28 anni e potrebbe valutare un cambio di maglia per provare a fare un salto di qualità per quello che riguarda la sua carriera. Durante la scorsa estate il centrale sembrava pronto a cambiare maglia con il Sunderland che avrebbe voluto il colombiano per sistemare la propria difesa.

Il Bologna aveva promesso a Vincenzo Italiano che non avrebbe ceduto sia Beukema che Lucumì, lasciando partire solo l’olandese, proprio destinazione Napoli. Ora, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, gli azzurri vorrebbero rinforzare il proprio reparto difensivo con un altro acquisto dai rossoblu, andando a ricomporre la coppia centrale che a Bologna ha portato alla vittoria della Coppa Italia.

Giunto a poco più di un anno dalla scadenza del contratto con il Bologna, Lucumì potrebbe partire in estate per una somma tra i 18 e i 20 milioni di euro. Un acquisto che potrebbe andare a sistemare la retroguardia del Napoli, in cerca di nuovi colpi per migliorare l’attuale organico a disposizione di Conte.