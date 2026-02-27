“È solo l’inizio di una nuova avventura”
È ufficiale il ritorno di Mario Rui. La firma e l’annuncio un anno e qualcosa dopo l’addio al Napoli, avvenuto per l’appunto nel gennaio 2025 alla fine di un ciclo durato sette anni.
In maglia azzurra il terzino portoghese ha disputato 227 partite, segnato 3 gol e realizzato 26 assist. In bacheca ha messo tre titoli, tra cui lo Scudetto nella stagione 2022/2023 con Spalletti allenatore.
In questi mesi il 34enne è stato accostato anche ad alcuni club di Serie A, ma alla fine è ripartito dagli Emirati Arabi. Addirittura dalla terza divisione emiratina, nello specifico dal Forte Virtus Fc.
“È solo l’inizio di una nuova avventura”, recita il post di ‘Officinasoccer’, il profilo ufficiale dell’agenzia che rappresenta Mario Rui.