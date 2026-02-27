Atalanta
Firma e annuncio: ora è UFFICIALE il ritorno di Mario Rui

“È solo l’inizio di una nuova avventura”

È ufficiale il ritorno di Mario Rui. La firma e l’annuncio un anno e qualcosa dopo l’addio al Napoli, avvenuto per l’appunto nel gennaio 2025 alla fine di un ciclo durato sette anni.

In maglia azzurra il terzino portoghese ha disputato 227 partite, segnato 3 gol e realizzato 26 assist. In bacheca ha messo tre titoli, tra cui lo Scudetto nella stagione 2022/2023 con Spalletti allenatore.

In questi mesi il 34enne è stato accostato anche ad alcuni club di Serie A, ma alla fine è ripartito dagli Emirati Arabi. Addirittura dalla terza divisione emiratina, nello specifico dal Forte Virtus Fc.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da mario mauri (@officinasoccer)

“È solo l’inizio di una nuova avventura”, recita il post di ‘Officinasoccer’, il profilo ufficiale dell’agenzia che rappresenta Mario Rui.

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

2 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

3 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

7 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

