CALCIOMERCATO INTER PIROLA JUVENTUS / L'Inter non si lascia scappare Lorenzo Pirola. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club nerazzurro ha 'blindato' uno dei suoi pezzi pregiati con un nuovo contratto, in scadenza nel giugno 2025. Tutto fatto, manca solo l'annuncio ufficiale dell'avvenuta firma del neo diciottenne di Carate Brianza, molto stimato da Antonio Conte e non a caso già da un po' nel giro della prima squadra.

LEGGI ANCHE>>> Inter e Juventus, da Pogba e Tonali al caso Icardi | I nomi contesi da Marotta e Paratici

Calciomercato Inter, CM.IT: rovinato il 'piano' della Juventus per Pirola

Con il rinnovo del contratto, Marotta rovina i piani della Juventus.

I bianconeri puntavano, infatti, a prendere Pirola fra un anno e a costo zero, sfruttando il vecchio accordo tra il classe 2002 e i nerazzurri in scadenza, appunto, nel giugno 2021. Sul tavolo pure una proposta importante, a quanto pare non l'unica ma difensore mancino e il suo entourage hanno preferito dar seguito all'avventura interista. Nella prossima sessione di, la dirigenza valuterà se sia meglio fargli proseguire l'esperienza in prima squadra o mandarlo in prestito per permettergli di giocare con maggiore regolarità nel calcio dei grandi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:



Calciomercato Cagliari, ESCLUSIVO: proposto Cabral | I dettagli

Coronavirus, ESCLUSIVO Prof. Guerra: "Rischio elevato per il campionato. Vaccino unica soluzione"