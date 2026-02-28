Atalanta
La Juve prende il sostituto di Di Gregorio: è francese!

Foto dell'autore

La Juventus vuole un nuovo portiere perché Di Gregorio ha deluso: ecco l’ultima idea in casa bianconera. 

Era arrivato dal Monza con grandissime aspettative, ma Michele Di Gregorio ha deluso fin qui e la Juventus si guarda intorno per prendere un nuovo portiere. Il nome che piace alla dirigenza di corso Galileo Ferraris è quello di Marco Carnesecchi, classe 2000 dell’Atalanta e della nazionale italiana ma quella nerazzurra è una bottega cara e la Juve non può permettersi spese folli.

Guillaume Restes in azione
Guillaume Restes (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo il giornalista ed esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, la Juve avrebbe messo adesso gli occhi su Guillaume Restes, portiere del Tolosa e della nazionale under-21 francese classe 2005. Il 20enne cresciuto nelle giovanili nel club allenato da Carles Martínez Novell piace per età, doti atletiche e carattere: l’affare con il Tolosa non si preannuncia semplicissimo ma le cifre in ballo sono sicuramente inferiori a quelle relative a Carnesecchi e, dunque, alla fine l’erede di Di Gregorio potrebbe essere proprio il francese.

Decisione giusta secondo voi o la Vecchia Signora farebbe bene ad affidarsi per la propria porta a un profilo più esperto di Restes?

 

