È un altro Locatelli, Juve in pericolo: l’indiscrezione clamorosa dalla Spagna

Foto dell'autore

Il capitano bianconero sarebbe nel mirino di una big europea

In Nazionale lo scaricò, non convocandolo all’Europeo. Alla Juve lo ha rilanciato, facendolo diventare un elemento cardine della sua Juve. Parliamo di Spalletti, ma soprattutto di Manuel Locatelli.

Di un altro Locatelli, parente lontano del centrocampista modesto, o comunque non da Juventus visto da quando è sbarcato a Torino nell’estate 2023. Quello di adesso lo è, pur mantenendo certi difetti, e il mercato che sta nascendo attorno a lui sta a testimoniarlo.

Locatelli esulta dopo un gol con la Juve
È un altro Locatelli: affare clamoroso tra Juve e Barcellona (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Clamorosa l’indiscrezione che giunge dalla Spagna: stando a ‘fichajes.net’ il capitano bianconero è nel mirino del Barcellona. Per la fonte spagnola, i blaugrana “cercano un centrocampista che possa garantire equilibrio, esperienza e disciplina tattica“. E Locatelli è considerato “perfetto per questo ruolo”, poiché “è estremamente affidabile nel suo approccio tattico”.

Inoltre il classe ’98 “può giocare come centrocampista difensivo” in una mediana a tre, ma anche in una a due con un altro mediano al suo fianco. “Ha disciplina posizionale ed esperienza nelle competizioni europee”.

Ora Locatelli è seguito da una agenzia, la ‘Excellence Sport’, notoriamente vicinissima al Barcellona. Affare in discesa? Assolutamente no, perché un giocatore così la Juve ha intenzione di tenerselo stretto, a meno di un’offerta davvero irrifiutabile che, almeno per il momento, il Barça non sembra propenso a presentare.

Locatelli potrebbe rinnovare con la Juve

Non è escluso che a breve le parti possano iniziare a discutere di un possibile rinnovo contrattuale. Attualmente l’ex Milan è legato al club di Exor fino a giugno 2028, a fronte di uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti a stagione.

