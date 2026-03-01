Roma-Juventus, Locatelli squalificato ma con la squadra: l’importanza del capitano

Roma-Juventus è una gara molto delicata per i bianconeri che in caso di sconfitta scivolerebbero a -7 dal quarto posto valido per la qualificazione alla Champions League.

I bianconeri si presentano al match con la pesantissima assenza di Manuel Locatelli, squalificato dopo il giallo contro il Como ma al seguito della squadra.

Ecco i convocati di Luciano Spalletti:

Portieri: Di Gregorio, Pinsoglio, Perin

Difensori: Bremer, Cabal, Cambiaso, Gatti, Kalulu, Kelly

Centrocampisti: Adzic, Koopmeiners, Kostic, Miretti, McKennie, Thuram

Attaccanti: Boga, Conceicao, David, Openda, Yildiz, Zhegrova

Tra questi nomi, come detto, non c’è ovviamente Manuel Locatelli che è squalificato ma che ha deciso di fare la trasferta insieme alla squadra per il gruppo. In questo momento avere il capitano sarà importante anche fuori, al di là di quello che si vedrà in campo.

Ci sono sia Gleison Bremer che Kenan Yildiz che stanno attraversando un momento di difficoltà dal punto di vista fisico, ma che comunque dovrebbero entrambi partire titolari al fischio d’inizio. Dal primo minuto in mezzo al posto del capitano ci sarà Koop in uno dei suoi migliori momenti da quando è a Torino. Davanti dovrebbe essere confermato David anche se non è da escludere il possibile lancio dal primo minuto di Boga come falso 9.

A conferma di questo di seguito vi mostriamo la probabile formazione bianconera:

4-2-3-1 – Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

Roma-Juventus, torna Paulo Dybala

Roma-Juventus non sarà la partita di Paulo Dybala che non sarà titolare come anticipato ieri in conferenza stampa da Gian Piero Gasperini, che aveva specificato come l’importanza finale fosse dettata dall’ultimo allenamento.

Nonostante questo la Joya, ex di lusso della partita, potrebbe dare una mano alla squadra a gara in corso e magari fare la differenza quando gli avversari saranno stanchi. Gasperini sa di quanto è elevato il suo tasso tecnico e che anche averlo a mezzo servizio può essere considerato un qualcosa di molto importante verso il futuro.

Ecco la lista dei convocati di Gasperini:

Portieri: De Marzi, Zelezny, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Venturino, Dybala, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.

Andiamo dunque a leggere quello che è il probabile schieramento della squadra giallorossa alla ricerca di colpi di scena verso la messa in cassaforte della qualificazione alla prossima Champions League.

3-4-2-1 – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen.