Juventus, Spalletti spinge per Meret: c’è pure l’Inter | ESCLUSIVO

Il portiere del Napoli vuole cambiare maglia per ritrovare il posto da titolare. De Laurentiis vorrebbe cederlo all’estero

Poche cose accomunano Inter e Juventus in questa stagione, a parte la prematura eliminazione ai playoff di Champions League rispettivamente ad opera del Bodo Glimt e del Galatasaray. Sul mercato, invece, i due club potrebbero ritrovarsi ancora una volta uno contro l’altro la prossima estate. Marotta e Comolli, infatti, dovranno fare i conti con la necessità di prendere un nuovo portiere. E ci sono due piste comuni a nerazzurri e bianconeri.

La prima è quella che porta a Guglielmo Vicario, desideroso di lasciare il Tottenham per tornare in Serie A. La seconda, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, risponde invece al nome di Alex Meret. Il 28enne estremo difensore friulano ha perso il posto da titolare nello scacchiere di Conte a vantaggio del serbo Vanja Milinkovic-Savic in questa stagione e non vuole passarne un’altra da vice.

Il suo contratto con il Napoli scade nel 2027, quindi in estate i partenopei dovranno cederlo per non perderlo a costo zero tra sedici mesi. Il Ds dell’Inter Ausilio lo segue da tempo e vorrebbe farne l’erede di Sommer, mentre alla Juve c’è Spalletti che sponsorizza Meret visto lo scarso rendimento di Di Gregorio. Il patron De Laurentiis preferirebbe non rinforzare dirette concorrenti e piazzarlo all’estero, ma per ora le pretendenti scarseggiano.