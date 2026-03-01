Atalanta
Addio alla Juve e trasferimento a Madrid: tutti i dettagli

Aggiornamenti importantissimi in casa Juventus in vista della prossima stagione: l’addio appare molto concreto. 

La Juventus proverà a trattenerlo proponendo un rinnovo a cifre molto più base rispetto ai 12 milioni di euro netti che percepisce attualmente, ma il rischio che Dusan Vlahovic vada via a zero in estate è altissimo. L’attaccante serbo ha tantissimi corteggiatori in giro per l’Europa e in caso di chiamata di un top club non avrebbe problemi a svuotare l’armadietto alla Continassa.

Simeone in conferenza stampa
Simeone (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘TuttoJuve’, l’ultima squadra ad essersi messa sulle tracce di Vlahovic sarebbe l’Atletico Madrid: il tecnico Simeone apprezza tantissimo l’ex Fiorentina e, inoltre, in casa Colchoneros regnerebbe l’incertezza in merito al futuro di Julian Alvarez e Alexander Sorloth, che potrebbero andare via.

Il futuro di Vlahovic resta tutto da scrivere. Da una parte c’è la Juve che proverà a trattenerlo con un ingaggio quasi dimezzato (6-7 milioni di euro all’anno) rispetto a quello attuale, dall’altra c’è la suggestione Atletico Madrid e Liga spagnola. Secondo voi come si concluderà alla fine questa telenovela infinita?

 

