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Bastoni-Barcellona: Hector Fort non è una contropartita seria per l’Inter

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In questa operazione c’è in gioco anche l’immagine del club nerazzurro

Hector Fort è stato indicato come possibile pedina di scambio per BastoniBarcellona. Si tratta indubbiamente di un giovane interessante e di ottima prospettiva, ma allo stesso tempo non può  rappresentare una contropartita ‘seria’ per l’Inter.

Bastoni con la maglia del Barcellona ed Hector Fort
Bastoni-Barcellona: Hector Fort non è una contropartita seria per l’Inter (Grok/Instagram) – Calciomercato.it

Il club nerazzurro è sì disposto a trattare la cessione del numero 95, ma solo per offerte che escludono l’inserimento di altri giocatori. A meno che il giocatore o i giocatori in questione siano di grande spessore: in tal caso, però, potrebbero sorgere degli ostacoli di natura economica.

Come noto con Oaktree si è abbassata, e non di poco, la soglia degli ingaggi, però è chiaro che un Olmo o un Ferran Torres, tanto per non fare due nomi a caso, due titolari come Bastoni, ingolosirebbe molto i dirigenti. Ma soprattutto Chivu.

Diverso il discorso per profili alla Hector Fort, un terzino destro 19enne oggi di buon livello e che quest’anno i blaugrana hanno parcheggiato all’Elche. Anche sul piano mediatico, cioè dell’immagine, non sarebbe una gran figura privarsi di uno dei pilastri della squadra per, ipotizziamo, una quarantina di milioni e un classe 2006 ora solo di belle speranze.

Se Laporta, Deco e Flick vogliono davvero Bastoni, be’ allora che lo paghino per quel che vale, Un giocatore del livello di Bastoni e una società come l’Inter, ma diremmo lo stesso per Juve e Milan, meritano una proposta seria.

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