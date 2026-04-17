Cristian Chivu guarda in casa giallorossa, il centrocampista francese può arrivare insieme al compagno di squadra

Con nove punti di vantaggio sul Napoli, l’Inter è sempre più vicina alla conquista del suo ventunesimo scudetto, ma tra calciatori in scadenza e necessità di ringiovanire la rosa, sono molti i tasselli da sistemare durante la sessione estiva di calciomercato.

In uscita, il nome più caldo è quello di Alessandro Bastoni, inseguito dal Barcellona e valutato 60 milioni di euro dai nerazzurri, che in difesa perderanno anche Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij. Proprio il reparto arretrato sarà oggetto di un restyling completo, ma anche a centrocampo Cristian Chivu è pronto a fare una mini rivoluzione.

Non a caso, ormai da settimane vi raccontiamo del ritorno di fiamma nerazzurro per Manu Koné, valutato circa 50 milioni dalla Roma. Ma il centrocampista francese non è l’unico calciatore giallorosso che stuzzica le fantasie dell’allenatore romeno.

Nelle ultime ore, La Repubblica ha confermato le nostre anticipazioni sull’interesse nerazzurro per Gianluca Mancini. Proprio dopo la disfatta contro Lautaro e compagni, i Friedkin hanno deciso di mettere in stand-by tutti i rinnovi di contratto, compreso quello del difensore romanista, in scadenza il 30 giugno del 2027. Tifoso interista da ragazzo, il 29enne di Pontedera indossa il numero 23 in onore del suo idolo, Marco Materazzi.

Anche per questo, secondo Franco Vanni, Mancini rappresenta “il sogno dei tifosi”. Inizialmente valutato 30-35 milioni dalla Roma, nel caso in cui l’accordo già raggiunto per il rinnovo non dovesse tramutarsi in un annuncio ufficiale, l’ex Atalanta potrebbe costare almeno 10 milioni in meno.