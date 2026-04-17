Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milik-Juventus: rescissione in arrivo, il polacco dice addio ai bianconeri

Foto dell'autore

Tornato in campo alcune settimane fa dopo quasi due stagioni di stop, Arkadiusz Milik si è dovuto fermare nuovamente per infortunio e per lui il campionato è terminato, ancora una volta, in anticipo.

Arkadiusz Milik
Milik verso la rescissione con la Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato da TuttoSport il futuro della punta polacca sarà lontano dalla Juventus con il calciatore che è pronto a salutare alla fine del campionato in corso.

La nostra redazione nei giorni scorsi aveva parlato di un interessamento da parte del Bologna nei confronti di Arkadiusz Milik con il polacco che sarebbe potuto diventare un’opportunità nel caso in cui Dallinga dovesse salutare alla fine del campionato in corso. Le condizioni fisiche della punta della Juventus, però, andranno valutate con qualsiasi club interessato al suo acquisto che dovrà verificare lo stato del giocatore e la sua tenuta in ottica futura.

Quello che appare certo è che l’attaccante ex Napoli rescinderà il contratto con la Juventus alla fine della stagione con le parti che dovrebbero trovare un’intesa per interrompere il rapporto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista per il 2027,

751

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 25%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU