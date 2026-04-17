Milik-Juventus: rescissione in arrivo, il polacco dice addio ai bianconeri

Tornato in campo alcune settimane fa dopo quasi due stagioni di stop, Arkadiusz Milik si è dovuto fermare nuovamente per infortunio e per lui il campionato è terminato, ancora una volta, in anticipo.

Secondo quanto affermato da TuttoSport il futuro della punta polacca sarà lontano dalla Juventus con il calciatore che è pronto a salutare alla fine del campionato in corso.

La nostra redazione nei giorni scorsi aveva parlato di un interessamento da parte del Bologna nei confronti di Arkadiusz Milik con il polacco che sarebbe potuto diventare un’opportunità nel caso in cui Dallinga dovesse salutare alla fine del campionato in corso. Le condizioni fisiche della punta della Juventus, però, andranno valutate con qualsiasi club interessato al suo acquisto che dovrà verificare lo stato del giocatore e la sua tenuta in ottica futura.

Quello che appare certo è che l’attaccante ex Napoli rescinderà il contratto con la Juventus alla fine della stagione con le parti che dovrebbero trovare un’intesa per interrompere il rapporto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista per il 2027,