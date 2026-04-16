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Pagelle Aston Villa-Bologna 4-0, rossoblu eliminati: svanisce il sogno europeo

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Dopo l’1-3 dell’andata il Bologna avrebbe avuto bisogno di un miracolo sportivo per raggiungere la semifinale di Europa League con i rossoblu che non sono riusciti nell’impresa, subendo un’altra dura sconfitta dall’Aston Villa in Inghilterra.

Vincenzo Italiano
Il Bologna è stato eliminato dall’Europa League (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tutto facile per gli uomini di Emery che regolano il Bologna con un secco 3-0 già nel primo tempo, rallentando poi nella ripresa pensando anche alle fatiche di campionato che attendono i Villans. Per il Bologna un finale avaro di soddisfazioni in Europa League con il club di Saputo che può guardare positivamente al percorso totale avuto in campo europeo.

Gol di Watkins, Buendia e Rogers per i padroni di casa con quest’ultimo che aveva sbagliato un calcio di rigore, parato da Ravaglia, non esente da colpe in occasione dei gol subiti. Nel finale arriva la rete di Konsa che chiude la sfida. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Aston Villa-Bologna 4-0, termina l’avventura dei rossoblu

ASTON VILLA (4-4-2): E. Martinez 6; Cash 6,5, Konsa 7,5, Pau Torres 6,5, Digne 6; McGinn 6 (64′ Bailey 6), Onana 6,5 /78′ Bogarde sv), Tielemans 7 (74′ Sancho 6), Buendia 7; Watkins 7 (64′ Abraham 6), Rogers 7 (74′ Douglas Luiz 6). Allenatore: Emery.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia 5; Joao Mario 5 (46′ Zortea 6), Vitik 5, Casale 4,5 (82′ Heggem sv), Miranda 5; Ferguson 5,5, Freuler 5 (46′ Sohm 5,5), Moro 5,5; Bernardeschi 5 (46′ Orsolini 5,5), Castro 5,5 (76′ Odgaard sv), Rowe 5,5. Allenatore: Italiano
AMMONITI: Bernardeschi
MARCATORI: Watkins, Buendia, Rogers, Konsa
NOTE: Ravaglia para un rigore a Rogers

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