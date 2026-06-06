Openda-Juve, cessione in prestito: la destinazione

La Juve deve assolutamente vendere per fare cassa: ecco le ultime sul futuro dell’attaccante belga.

La più grande delusione della stagione della Juventus si chiama Loïs Openda. L’attaccante belga classe 2000 era arrivato dal Lipsia in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni che poi si sono verificate e, dunque, la dirigenza di corso Galileo Ferraris si ritrova a gestire uno spinoso caso di calciomercato.

Openda è costato qualcosa come 45 milioni di euro totali, ma sarà davvero difficile per la Juve recuperare parte di questo investimento: l’obiettivo di Comolli è quello di cedere il calciatore in prestito con un’opzione di riscatto legata a specifici obiettivi sportivi e – secondo quanto riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – i club interessati alle prestazioni del belga sarebbero Eintracht Francoforte, Monaco e Lens. Chi la spunterà alla fine? La Juve incrocia le dita e spera di piazzare quello che oggi è a tutti gli effetti un esubero della rosa a disposizione di Luciano Spalletti.