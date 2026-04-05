Arkadiusz Milik è tornato a disposizione di Luciano Spalletti in occasione della partita pareggiata dai bianconeri in casa contro il Sassuolo con il polacco pronto a dare una mano in questo finale di stagione.

Classe 1994, l’ex attaccante del Napoli potrebbe rappresentare un’arma importante per la Juventus nella corsa a un posto nella prossima Champions League.

La speranza del calciatore e della Juventus è che possa essere in forma per queste ultime settimane della stagione con Milik che ha saltato di fatto quasi tutta la stagione in corso e quella precedente. Non è da escludere che le strade della punta e della Juventus possano dividersi a fine stagione nonostante un contratto fino al giugno del 2027.

La Juventus potrebbe “accontentarsi” di circa un milione di euro per dare l’ok alla partenza della punta che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe finita nel mirino del Bologna. I rossoblu sono alla ricerca di una punta che possa affiancare Castro nel reparto offensivo in vista della prossima stagione considerato il fatto che Dallinga appare destinato a salutare.

Milik rappresenterebbe una soluzione di classe ed esperienza per il club rossoblu, anche se prima andranno verificate le condizioni del centravanti prima di chiudere l’operazione.