Thuram, offerta concreta alla Juve in estate: rischio addio

Fulmine a ciel sereno in casa Juve per quel che riguarda il futuro di Thuram: arriva una clamorosa indiscrezione.

Nell’ultimo periodo il suo rendimento è calato vistosamente, ma Khéphren Thuram rimane una delle pedine più importanti dello scacchiere tattico della Juventus. Il centrocampista francese si trova bene a Torino e vanta un buonissimo rapporto con i compagni di squadra, ma ad oggi non appare per nulla scontata la sua permanenza a Torino.

E adesso dall’Inghilterra arrivano pessime notizie per la Vecchia Signora. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il Tottenham sarebbe infatti particolarmente interessato alle prestazioni del centrocampista classe 2001 e avrebbe intenzione di presentare alla Juve un’offerta concreta per Thuram al termine della stagione in corso.

La Vecchia Signora e Luciano Spalletti non hanno alcuna intenzione di privarsene, ma di fronte a una proposta indecente le cose potrebbero cambiare e la dirigenza di corso Galileo Ferraris prenderebbe in considerazione l’idea di una cessione del 25enne nato a Reggio Emilia. Attenzione, dunque, a questa pista.