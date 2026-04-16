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Un solo nome per sostituire Allegri, il Milan ha le idee chiare

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Momento non semplice in casa Milan con gli ultimi risultati deludenti che stanno mettendo a forte rischio la partecipazione della squadra alla prossima Champions League. 

Massimiliano Allegri
Milan, già pronto il sostituto di Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un periodo negativo che starebbe portando il club a fare le proprie valutazioni in ottica futura con Massimiliano Allegri che potrebbe salutare alla fine del campionato, complici anche le sirene che arrivano sia dalla nazionale italiana che dal Real Madrid.

L’addio di Allegri non verrebbe preso come un dramma da parte della dirigenza rossonera che starebbe già valutando le piste per il proprio futuro. Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, in casa Milan il nome più caldo per la sostituzione del tecnico livornese sarebbe rappresentato da Vincenzo Italiano, tecnico che ha fatto bene al Bologna e che era stato cercato già un anno fa.

Vincenzo Italiano
Il Milan pensa al sostituto di Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Oltre all’allenatore potrebbe arrivare anche un nuovo direttore sportivo con Igli Tare che potrebbe salutare dopo un solo anno. Al suo posto potrebbe giungere D’Amico, anche lui da tempo nei radar del club meneghino. Sia Italiano che D’Amico sono sotto contratto, rispettivamente con Bologna e Atalanta e il Milan dovrà lavorare per cercare di comporre questa nuova coppia all’interno del proprio organigramma.

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