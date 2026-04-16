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La Juve si rifà il look a centrocampo: rinforzo da 15 milioni

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Sono diversi i profili accostati al club bianconero ma la priorità resta il centrocampo: ecco la strategia della Juve. 

Un nuovo portiere, qualche rinforzo in difesa, un centravanti vero ma soprattutto un centrocampista. La priorità della Juventus è quella di inserire un innesto di livello assoluto in mezzo al campo e uno dei nomi più caldi rimane quello di Pierre-Emile Kordt Hojbjerg, classe ’95 dell’Olympique Marsiglia e della nazionale danese di cui è capitano.

Hojbjerg esulta col Marsiglia
Hojbjerg (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La Juve corteggia il calciatore nato a Copenaghen da anni, ma la prossima potrebbe essere davvero l’estate giusta per vederlo in Serie A: lo riferisce il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui il Marsiglia sarebbe disposto a liberare Hojbjerg in caso di offerta di circa 15 milioni di euro.

Una cifra ampiamente alla portata della Vecchia Signora che, in questo modo, si assicurerebbe le prestazioni di un elemento esperto e capace di abbinare qualità e quantità a centrocampo: attenzione, dunque, a questa pista anche se non sono da escludere altri rinforzi per la mediana a disposizione di Luciano Spalletti.

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