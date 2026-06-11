Messico-Sudafrica diretta tv e streaming gratis: dove vedere il match inaugurale dei Mondiali

Messico-Sudafrica è il match di apertura dei Mondiali 2026. Si gioca nel mitico stadio Azteca. Calcio d’inizio alle 21 ora italiana. Tutte le informazioni su dove vedere la partita

Il countdown è terminato. Si alza il sipario sui Mondiali 2026 che cominceranno oggi, giovedì 11 giugno, con la cerimonia di apertura e la partita inaugurale tra il Messico padrone di casa e il Sudafrica valido per il gruppo A.

Il match si disputerà dalle ore 21 allo stadio Azteca di Città del Messico che ospita per la terza volta (ed è un record nella storia della competizione) il match di apertura di un Mondiale. E’ accaduto già nel 1970 e nel 1986 nelle due edizioni del torneo giocate in Messico, organizzatore dell’evento stavolta con Stati Uniti e Canada. Messico-Sudafrica che è stata già la partita inaugurale di un Mondiale. E’ accaduto nel 2010, nell’edizione ospitata proprio dal Sudafrica. Finì 1-1 con i gol di Tshabalala (diventato un cult su YouTube) e di Rafa Marquez.

Messico-Sudafrica, dove vedere il match inaugurale dei Mondiali: streaming e diretta tv

Messico che, per la terza volta in un Mondiale, sarà allenato Javier Aguirre. Nella formazione titolare dei padroni di casa ci sarà Johan Vasquez, difensore centrale del Genoa. Solo panchina, invece, per Santiago Gimenez, l’attaccante del Milan reduce da una stagione deludente con i rossoneri con un solo gol all’attivo datato settembre 2025 e un infortunio alla caviglia che l’ha costretto a uno stop di 4 mesi. Il Sudafrica torna ai Mondiali dopo 16 anni. Gran parte dei calciatori della nazionale allenata dal belga Hugo Broos militano nel campionato locale. L’attaccante titolare, Lyle Forster, gioca nel Burnley ed è il più atteso dei suoi.

Messico-Sudafrica sarà visibile gratuitamente in diretta tv su RAI 1 e in streaming su RaiPlay tramite l’app o il sito di riferimento. Oltre alla partita, RAI 1 trasmetterà in chiaro anche la cerimonia d’apertura del Mondiale. La partita odierna è la prima delle 35 del Mondiale che la tv di stato manderà in onda su RAI 1 tra fase a gironi ed eliminazione diretta.

Oltreché su RAI 1, Messico-Sudadrica è visibile in streaming su DAZN su app e sito. DAZN che trasmetterà tutte le 104 dell’evento, gran parte delle quali in esclusiva come il secondo match del girone A tra Repubblica Ceca e Corea del Sud in onda stanotte alle 4. Abbonati di DAZN che potranno vedere tutte le partite del Mondiale anche in replica on demand.