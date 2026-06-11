Leao via dal Milan, al momento c’è solo il Galatasaray

Rafael Leao appare destinato a lasciare il Milan in vista della prossima estate con l’attaccante portoghese che, ancora una volta, ha affermato di voler cambiare aria.

L’annata del numero 10 rossonero è stata deludente con il giocatore che, negli ultimi giorni, in più di un’occasione ha affermato di voler cambiare maglia durante la prossima estate. I campionati citati dal portoghese sono quello inglese e quello spagnolo, ma al momento sembra esserci solamente una squadra realmente interessata alla punta, ossia il Galatasaray.

Stando a quanto affermato da Matteo Moretto, solamente i turchi avrebbero fatto dei passi concreti in avanti per il classe 1999 anche se non appare una destinazione gradita al portoghese. La punta vorrebbe proseguire la sua carriera in Premier League o nella Liga spagnola, ma, con ogni probabilità, bisognerà attendere la fine del mondiale per avere delle offerte concrete.