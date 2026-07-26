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Sebastiano Esposito pronto a cambiare maglia, l’Inter è pronta a fare cassa

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Sebastiano Esposito è pronto a salutare il Cagliari durante l’estate con la punta che vorrebbe cambiare maglia dopo aver visto tramontare la possibilità di un rinnovo con i rossoblu.

Sebastiano Esposito
Esposito pronto a salutare il Cagliari (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il calciatore avrebbe chiesto la cessione con il Cagliari che lo valuta circa 20 milioni di euro. Una somma che, se corrisposta al club sardo, permetterebbe all’Inter di incassare circa 8 milioni di euro avendo il 40% sulla rivendita del cartellino.

Saranno giorni decisivi i prossimi con l’agente che incontrerà la società rossoblu per capire se ci siano margini di riapertura delle trattative per il rinnovo o si andrà verso la separazione.

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