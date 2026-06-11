Prendono Thuram, bomba improvvisa: la Juve è avvisata

Il centrocampista francese potrebbe cambiare aria nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.
Nonostante una stagione ben al di sotto delle aspettative, Khéphren Thuram resta sicuramente uno dei pezzi pregiati della rosa della Juventus. Il centrocampista francese classe 2001 ha un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2029, ma potrebbe cambiare aria nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.
Lo riferisce l’esperto di mercato Matteo Moretto, secondo cui a breve potrebbero arrivare delle offerte concrete dalla Premier League per il suo cartellino: Spalletti crede tantissimo nel 25enne nato a Reggio Emilia e sa bene che ha ancora ampi margini di miglioramento, ma la dirigenza di corso Galileo Ferraris potrebbe vacillare in caso di proposte indecenti.
Attenzione, dunque, alla situazione di Thuram e alla sua possibile uscita: in caso di addio, la Juve si ritroverebbe costretta a trovare un altro centrocampista di spessore per non indebolire ulteriormente la rosa a disposizione di Spalletti.