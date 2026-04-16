La rottura tra l’allenatore e il senior advisor giallorosso è ormai insanabile

Sono passati sei giorni dal clamoroso sfogo di Claudio Ranieri che ha scavato un solco praticamente incolmabile tra sé e Gian Piero Gasperini. In attesa che arrivino nella Capitale, i Friedkin hanno tenuto diverse videochiamate con i duellanti, ma i tempi per la tregua auspicata non sembrano proprio maturi, anzi.

Martedì scorso, infatti, secondo la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport è andato in scena un nuovo scontro verbale tra Gasp e il senior advisor giallorosso, che ha coinvolto anche il direttore sportivo Frederic Massara. Un confronto che ha cancellato ogni possibile presupposto per una convivenza pacifica almeno fino al termine della stagione.

Come se non bastasse, oggi a Trigoria è andato in scena un nuovo capitolo. Gasperini si è infuriato ancora una volta con lo staff medico per il mancato rientro in gruppo di Wesley. Lo stesso calciatore sta spingendo per strappare una convocazione, ma gli ultimi test svolti non hanno convinto i medici giallorossi, spalleggiati da Ranieri. L’allenatore romanista ha addirittura provato a scavalcare i medici di Trigoria, consultando direttamente Georg Ahlbaumer, ortopedico della Klinik Gut di St. Moritz e punto di riferimento per i Friedkin.

E così, se da un lato si parla di possibili dimissioni di Sir Claudio respinte dal club, dall’altro si dipinge un Gasp a caccia di garanzie e, soprattutto, di risposte immediate. Il tecnico piemontese ha incassato la fiducia dei presidenti a parole, ma con i fatti, la mancata presa di posizione sulle esternazioni dirompenti di Ranieri può far pensare che almeno in parte siano d’accordo con il pensiero del dirigente testaccino.

Oltre a finire al meglio la stagione corrente, l’ex allenatore dell’Atalanta vorrebbe iniziare a pianificare anche la prossima e per questo si aspetta una decisione imminente da parte dei Friedkin, sia sulla sua conferma definitiva, sia sulla nomina di un nuovo direttore sportivo, con Giuntoli e Sogliano in cima alla lista.