Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Clima teso tra Gasp e Ranieri: caso Wesley, il punto sulle dimissioni

Foto dell'autore

La rottura tra l’allenatore e il senior advisor giallorosso è ormai insanabile

Sono passati sei giorni dal clamoroso sfogo di Claudio Ranieri che ha scavato un solco praticamente incolmabile tra sé e Gian Piero Gasperini. In attesa che arrivino nella Capitale, i Friedkin hanno tenuto diverse videochiamate con i duellanti, ma i tempi per la tregua auspicata non sembrano proprio maturi, anzi.

Ranieri e Gasperini, che lite
Clima teso tra Gasp e Ranieri: nuovo round e dimissioni (Ansa Foto) – calciomercato.it

Martedì scorso, infatti, secondo la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport è andato in scena un nuovo scontro verbale tra Gasp e il senior advisor giallorosso, che ha coinvolto anche il direttore sportivo Frederic Massara. Un confronto che ha cancellato ogni possibile presupposto per una convivenza pacifica almeno fino al termine della stagione.

Come se non bastasse, oggi a Trigoria è andato in scena un nuovo capitolo. Gasperini si è infuriato ancora una volta con lo staff medico per il mancato rientro in gruppo di Wesley. Lo stesso calciatore sta spingendo per strappare una convocazione, ma gli ultimi test svolti non hanno convinto i medici giallorossi, spalleggiati da Ranieri. L’allenatore romanista ha addirittura provato a scavalcare i medici di Trigoria, consultando direttamente Georg Ahlbaumer, ortopedico della Klinik Gut di St. Moritz e punto di riferimento per i Friedkin.

E così, se da un lato si parla di possibili dimissioni di Sir Claudio respinte dal club, dall’altro si dipinge un Gasp a caccia di garanzie e, soprattutto, di risposte immediate. Il tecnico piemontese ha incassato la fiducia dei presidenti a parole, ma con i fatti, la mancata presa di posizione sulle esternazioni dirompenti di Ranieri può far pensare che almeno in parte siano d’accordo con il pensiero del dirigente testaccino.

Oltre a finire al meglio la stagione corrente, l’ex allenatore dell’Atalanta vorrebbe iniziare a pianificare anche la prossima e per questo si aspetta una decisione imminente da parte dei Friedkin, sia sulla sua conferma definitiva, sia sulla nomina di un nuovo direttore sportivo, con Giuntoli Sogliano in cima alla lista.

 

 

740

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 24%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU