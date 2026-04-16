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Juve, 7 grandi colpi per Spalletti: 3 sono a costo zero

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Il tecnico vuole una rosa subito competitiva per lo Scudetto

Spalletti avrà, o almeno dovrebbe avere un grande peso nelle prossime scelte di calciomercato della Juve. Il rinnovo fino a giugno 2028 ha rafforzato la posizione del tecnico, che punta ad avere una rosa competitiva subito per il massimo traguardo in Italia: lo Scudetto.

Grafica Spalletti Juve
Juve, 7 grandi colpi per Spalletti: 4 sono a costo zero (AnsaFoto/AI) – Calciomercato.it

Si fanno grandi nomi per la Juve che verrà, sette big di cui quattro con il contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Per l’attacco quello top rimane Robert Lewandowski, ancora indeciso sul proprio futuro.

Il Barcellona gli avrebbe proposto un rinnovo annuale con opzione, mentre dalla MLS sono in pressing almeno un paio di club. Si parla di una super offerta per il polacco. Per il reparto avanzato ricircola poi il nome di Darwin Nunez, già stufo dell’Al-Hilal.

Passando al centrocampo, è sempre ‘caldo’ quello di Bernardo Silva che lascerà il Manchester City. Sullo sfondo Leon Goretzka, che già ha annunciato l’addio al Bayern e che è nel mirino pure Milan e Inter.

Per la difesa, invece, i nomi sono quelli di Calafiori e Kim, quest’ultimo colonna del Napoli di Spalletti che stravinse il campionato. A proposito di suoi ex giocatori, per la porta il ‘sogno’ dell’allenatore di Certaldo è Alisson del Liverpool, che ha appena fatto scattare l’opzione rinnovo fino al 2027.

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