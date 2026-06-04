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Occhi su Laurentié, il Milan pensa al dopo Leao

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Spunta un nome nuovo per l’attacco del Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino Armand Laurentié, attaccante esterno del Sassuolo, autore di un’ottima annata agli ordini di Fabio Grosso.

Armand Laurentié
Il Milan affonda il colpo per Laurentié (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Sassuolo è pronto a cambiare molto in vista della prossima stagione con i neroverdi vicini dal salutare Fabio Grosso, pronto a passare alla Fiorentina. Anche la rosa subirà diversi cambiamenti con i neroverdi che potrebbero dare l’ok alla partenza di alcuni gioielli del reparto avanzato, tra questi Armand Laurentié.

Vicino all’addio agli emiliani già in passato, Laurentié potrebbe salutare in estate con il francese che, secondo quanto affermato da Milanlive.it, sarebbe finito nel mirino del Milan, alla ricerca di un calciatore che possa prendere il posto di Leao, destinato all’addio. Sul classe 1998, però, ci sarebbe proprio la Fiorentina, pronta a fare un tentativo per assicurarsi il transalpino.

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