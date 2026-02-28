Boga pazza idea Spalletti, la Juventus punta su di lui per la Champions

Jeremie Boga ha avuto un impatto positivo sulla Juventus anche se fino a questo momento ha giocato solo scampoli di partita. La Juventus e Spalletti puntano su di lui per la Champions League.

Il calciatore arrivato dal Nizza nel calciomercato di gennaio ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma nonostante i due mesi che aveva passato ai box, per motivi extracampo, coi rossoneri.

Rapido, dotato di un piede importante, Boga è stato buttato nella mischia nella gara di Coppa Italia contro l’Atalanta coi bianconeri sotto e con la possibilità di fare poco, nonostante una buona propensione sulla corsia. Poi è entrato in campo a 14 minuti dalla fine di Juventus-Lazio coi bianconeri sotto e da un suo cross dentro è arrivato il gol del pareggio messo a segno da Pierre Kalulu.

Scampoli di partita anche contro Inter e Como per diventare importante nei 53 minuti, supplementari compresi, disputati in Champions League contro il Galatasaray. L’esterno è anche stato protagonista dell’azione che avrebbe potuto portare i bianconeri sul 4-0, quella del gol fallito amaramente da Edon Zhegrova. Nonostante qualche palla persa di troppo, che ha fatto arrabbiare anche Spalletti, in questo rush finale può diventare davvero un calciatore importante.

Cosa può dare Boga alla Juventus?

In una stagione complicata, l’ennesima, per la Juventus diventano importanti i giocatori di estro, quelli che possono decidere la partita con una giocata. In un momento in cui Kenan Yildiz non è al meglio della forma e Chico Conceicao sembra essere entrato nel tunnel di calciatore che fa tutto bene fino alla decisione finale, Boga può tornare estremamente utile.

Quando entra in campo a gara in corsa ha una rapidità che di fatto può mettere in difficoltà gli avversari stanchi ed è poi concreto nelle decisioni più propenso all’assist che alla conclusione. Siamo certi dunque che Luciano Spalletti gli darà la giusta dose di fiducia in un percorso che ancora potrebbe dare l’opportunità di salvare il salvabile.

Sarà interessante capire come andranno le cose da qui alle prossime settimane, quello che appare evidente è che potrà dare spazio alla sua crescita esponenziale e magari contribuire nel raggiungimento di un obiettivo davvero troppo importante verso il futuro.

Quello che è evidente è che Spalletti deve arrangiarsi col materiale a disposizione che ha e che questo calciatore può tornare molto utile per fare la differenza soprattutto quando parte da lontano. Capiremo solo nel tempo se l’acquisto sarà stato azzeccato.