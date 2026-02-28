Atalanta
Juve, colpaccio inaspettato a centrocampo: 20 milioni

Nome nuovissimo per il centrocampo della Juventus: la valutazione è di circa 20 milioni, ecco tutti i dettagli. 

La Juve si prepara a tornare in campo nella gara più attesa del 27esimo turno di Serie A: domenica sera la squadra di Spalletti sarà infatti impegnata all’Olimpico contro la Roma in un vero e proprio spareggio Champions League. La dirigenza di corso Galileo Ferraris, però, ha già iniziato a muoversi in vista della sessione estiva di calciomercato.

Una delle priorità della Juve è un centrocampista di prospettiva e qualità e l’ultimo nome a essere finito sul taccuino di Comolli è quello di Vasilije Kostov, promettente classe 2008 della Stella Rossa e della nazionale serba.

Lo riferisce proprio in queste ore “Sportal.sr”, secondo cui il bianconeri si sarebbero iscritti improvvisamente alla corsa al calciatore, insieme a Inter e Milan. Kostov, vero e proprio gioiello di cui si dice un gran bene in patria, ha una valutazione di circa 20 milioni di euro: una cifra sicuramente importante per un ragazzo di appena 17 anni. La Juve deciderà di investirli o alla fine virerà su altri profili per rinforzare la propria mediana?

