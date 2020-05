Coronavirus, arriva il nuovo modulo di autocertificazione: scaricalo qui

CORONAVIRUS MODULO AUTOCERTIFICAZIONE / L'Italia si prepara alla fase 2 della lotta contro il Coronavirus. Da domani infatti cambierà la vita degli italiani con il nuovo DPCM che da il via ad un nuovo step della battaglia al virus. Tra le novità arriva anche un nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020, anche se come sottolineato dal sito del Governo può essere ancora utilizzato il precedente modulo barrando le voci non più attuali.

