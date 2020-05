Juventus, rientro a Torino degli stranieri: 'giallo' Cristiano Ronaldo

JUVENTUS CORONAVIRUS RONALDO STRANIERI / Il mondo del calcio è al lavoro sulla ripresa in vista di una possibile prossima ripartenza del calcio, fermo da circa due mesi per l'emergenza Coronavirus. Dopo l'ok del Viminale per la ripresa degli allenamenti, la Juventus ha dato indicazione ai nove calciatori stranieri attualmente lontano dall'Italia (Ronaldo, Szczesny, de Ligt, Higuain, Danilo, Douglas Costa, Alex Sandro, Khedira e Rabiot) di organizzarsi per preparare nei prossimi giorni il rientro a Torino. E' arrivata quindi la convocazione ufficiale per i calciatori all'estero come appreso da Calciomercato.it, anche se non è stata fissata una data limite entro il quale tornare. Al rientro dovranno osservare i 14 giorni di isolamento fiduciario, secondo le disposizioni predisposte dal Governo.

Per i giocatori invece che si trovano a Torino (ad esclusione di Dybala, in attesa della completa guarigione dopo la positività al Covid-19) tra martedì e mercoledì sarà consentito allenarsi individualmente al JTC della Continassa in piccoli gruppetti per volta, alla sola presenza di un medico, un preparatore atletico e un fisioterapista.

I giocatori al termine dell'allenamento avranno la possibilità di cambiarsi e farsi la doccia nella struttura adiacente del J-Hotel, dove ogni calciatore avrà a sua disposizione una stanza singola.

Stando però a quanto evidenziato dai media portoghesi il rientro italiano di Cristiano Ronaldo potrebbe incontrare qualche problema. CR7 infatti secondo quanto rivelato da 'TVI' è bloccato dalla limitazioni di volo imposto dalle autorità portoghesi. L'aereo personale che dovrebbe riportare l'attaccante di Sarri a Torino è bloccato in queste ore a Madrid. Per ben tre volte infatti i piani di volo sono stati bocciati. Ad ora dunque l'ex Real rimane per ora nella sua villa di Canical.

