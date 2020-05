CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI / La telenovela sul futuro di Mauro Icardi sembra destinata a catturare le prime pagine del mercato anche la prossima estate. L'attaccante ha messo in bacheca il primo trofeo in carriera dopo l'assenazione al Paris Saint-Germain della Ligue 1, con il club parigino che può riscattarlo dall'Inter per 70 milioni di euro stando all'accordo pattuito tra le due società in estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tegola Icardi | Senza riscatto, via un big!

Come ribalza dalla Francia il Dt del PSG Leonardo non avrebbe ancora sciolto le riserve sul riscatto di Icardi e vorrebbe uno scontro rispetto alla cifra stabilità con l'Inter.

Calciomercato Juventus, 50 milioni per Icardi

L'addio die la mancanza di alternative potrebbero comunque portare alla conferma dell'argentino, che stando ad una clausola del contratto ha l'ultima decisione sulla permanenza o meno a Parigi . Senza l'intesa Icardi tornerebbe a Milano, dove potrebbe riaprirsi un clamoroso spiraglio per la permanenza alla corte di

La Juventus è attentissima agli scenari su Icardi, che rimane un obiettivo sensibile del CFO Paratici per raccogliere l'eredità del connazionale Higuain. Per la 'Vecchia Signora' sarebbe meno complesso trattare il giocatore con il Paris Saint-Germain, con i bianconeri che potrebbero mettere sul piatto delle pedine gradite a Leonardo come Pjanic, Douglas Costa e De Sciglio. La Juve considererebbe alta però la cifra per Icardi, con Paratici che avrebbe fissato a 50 milioni di euro il prezzo per un eventuale assalto all'argentino. Valutazione che inevitabilmente andrebbe a scontrarsi in questo momento con le richieste di Inter e PSG.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

PSG, Icardi-Juve: la verità sulla clausola | Le ultime di CM.IT